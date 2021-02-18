

В Грузии выявлено 365 новых случаев коронавируса, 539 пациентов выздоровели

18.02.2021 11:34





В Грузии выявлено 365 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



К этому времени в Грузии подтверждено 267 313 случаев коронавируса.



Еще 539 пациентов выздоровели, в результате чего общее число выздоровевших составило 260 266 человек.



От коронавируса в стране умерли еще девять пациентов. Всего погибли 3399 человек.



За последние 24 часа было проведено 17 188 тестов, в том числе 9866 быстрых тестов на антигены и 7 322 ПЦР-тестов.



Ежедневный показатель положительности составляет 2,12 процента, за последние 14 дней — 2,7 процента, за последние 7 дней — 2,3 процента.



В режиме карантина находятся 252 человека, в стационаре под наблюдением — 1869 человек, в ковид-гостинице — 248 человек.



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