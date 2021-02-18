Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии выявлено 365 новых случаев коронавируса, 539 пациентов выздоровели


18.02.2021   11:34


В Грузии выявлено 365 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

К этому времени в Грузии подтверждено 267 313 случаев коронавируса.

Еще 539 пациентов выздоровели, в результате чего общее число выздоровевших составило 260 266 человек.

От коронавируса в стране умерли еще девять пациентов. Всего погибли 3399 человек.

За последние 24 часа было проведено 17 188 тестов, в том числе 9866 быстрых тестов на антигены и 7 322 ПЦР-тестов.

Ежедневный показатель положительности составляет 2,12 процента, за последние 14 дней — 2,7 процента, за последние 7 дней — 2,3 процента.

В режиме карантина находятся 252 человека, в стационаре под наблюдением — 1869 человек, в ковид-гостинице — 248 человек.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна