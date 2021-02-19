

В Грузии выявлено 388 новых случаев коронавируса, выздоровел 331 пациент

19.02.2021 11:29





В Грузии выявлено 388 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



В настоящее время в Грузии подтвержден 267701 случай коронавируса.



Еще 331 пациент выздоровел, в результате чего общее число выздоровевших составило 260 597 человек.



От коронавируса в стране умерли еще семь пациентов. Всего скончались 3406 человек.



За последние 24 часа был проведен 16 391 тест, в том числе 10 091 — экспресс-тест на антигены и 6 300 — ПЦР-тестов.



Ежедневный показатель положительности — 2,37%, за последние 14 дней — 2,7%, за последние 7 дней — 2,4%.



253 человека находятся в режиме карантина, 1813 — в стационаре под наблюдением, 232 остаются в ковид-гостинице.



18 февраля в Грузии было выявлено 365 новых случаев коронавируса, выздоровели 539 пациентов.



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