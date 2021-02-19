

60 семей беженцев получили квартиры в новом корпусе в Кутаиси

19.02.2021 13:31





В Кутаиси ключи от квартир семьям вынужденно перемещенных лиц передали государственный поверенный в регионе Звиад Шаламберидзе и директор Агентства по делам беженцев, экомигрантов и обеспечения прожиточным минимумом Бесарион Симонишвили.



По словам представителей властей, расселение беженцев, проживающих в тяжелых жилищных условиях и аварийных зданиях, является приоритетом государства.



По сообщению агентства, за последний год в регионе Имерети было закрыто 28 аварийных объектов, где проживали беженцы. За последние восемь лет, в рамках различных программ, в масштабах Грузии было предоставлено жилье около 23 000 семьям вынужденно перемещенных лиц. В 2021 году новое жилье получат дополнительно до 3500 семей беженцев.



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