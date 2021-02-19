

Полиция задержала участников акции протеста на проспекте Руставели

19.02.2021 16:57





В центре Тбилиси, на проспекте Руставели полиция задержала участников акции протеста, которые планировали развернуть палатки у здания парламента Грузии.



У протестующих был плакат с надписью «Не смиримся с украденными выборами». Они перешли на проезжую часть, после чего произошла потасовка с полицией.



«Они – бандиты, разбойники. Боятся палаток, боятся протеста», – отметил участник акции Алика Куправа.



На месте мобилизованы несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. Точное количество задержанных пока неизвестно.



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