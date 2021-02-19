

DRI: Степень защиты свободы собраний и выражения мнений в Грузии ухудшилась

19.02.2021 20:55





Институт исследования демократии (DRI) публикует результаты своего наблюдения за тремя судебными процессами над гражданскими активистами, участвовавшими в 40 акциях и собраниях/манифестациях, организованных политическими партиями и гражданскими движениями с 1 сентября по 30 ноября 2020 года и заявляет, что по сравнению с прошлыми годами степень защиты свободы собраний и выражения мнений ухудшилась.



В DRI заявляют, что причиной этого могут быть ограничения, вызванные пандемией коронавируса и ослабление парламентского контроля, а также пренебрежение властями законодательной базы, связанной со свободой собраний.



«Наблюдения «Института исследований демократии» и правовой анализ текущих событий показали, что по сравнению с прошлыми годами степень защиты свободы собраний и выражения мнений ухудшилась. В ответ на существующие проблемы, правящая политическая сила предоставила политическому спектру до дня выборов полную свободу собраний и возложила на них политическую и моральную ответственность за распространение коронавируса», - сказано в заявлении.



В DRI заявляют, что со своей стороны высший представительный орган страны фактически отказался выполнять свои законодательные и надзорные функции, а в мае 2020 года с законодательными изменениями передал часть своих полномочий государственным структурам.



«С другой стороны, для организаторов собраний и манифестаций серьезным вызовом было со стороны участников в ходе многочисленных акций, соблюдение регуляций, установленных в связи с ковид-19. Несмотря на то, что организаторами акций часто были приняты необходимые меры для предотвращения распространения вируса, в случае многочисленных акций физическая дистанция не соблюдалась и часто на участниках акций были неправильно надеты маски», - сказано в заявлении.



В неправительственной организации заявляют, что, как показали наблюдения, во многих случаях правоохранители реагировали на действия участников собрания по принципу избирательного правосудия.



«Осуществленный нами мониторинг судебных заседаний показал, что стандарт (степень) защиты прав лиц, задержанных во время собраний и манифестаций в суде значительно снижен. При рассмотрении дела об административном правонарушении суд признавал задержанных правонарушителями только на основании непоследовательных и противоречивых показаний патрульных инспекторов», - заявили в DRI.





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