Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии выявлено 396 новых случаев коронавируса


20.02.2021   11:19


В Грузии за минувшие сутки выявлено 396 новых случаев коронавируса, выздоровело 469 инфицированных, 19 пациентов скончались. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.

По настоящее время в Грузии с начала пандемии подтверждено 268 097 случаев коронавируса, общее количество выздоровевших составляет 261 066 человек, умерли — 3 425.

За последние 24 часа проведено 18 015 тестов на коронавирус, в том числе 11 021 экспресс-теста на антигены и 6 994 PCR — теста.

Ежедневная положительная выявляемость составила 2,2%, за последние 14 дней — 2,6%, за 7 дней — 2,4%.

На карантине находится 281 человек, в стационарах — 1 769, в клинических гостиницах — 228.

По состоянию на 19 февраля в Грузии было выявлено 388 новых случаев коронавируса, выздоровел 331 пациент.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна