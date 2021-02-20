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В Грузии выявлено 396 новых случаев коронавируса
20.02.2021 11:19
В Грузии за минувшие сутки выявлено 396 новых случаев коронавируса, выздоровело 469 инфицированных, 19 пациентов скончались. Информация об этом недавно обновлена на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
По настоящее время в Грузии с начала пандемии подтверждено 268 097 случаев коронавируса, общее количество выздоровевших составляет 261 066 человек, умерли — 3 425.
За последние 24 часа проведено 18 015 тестов на коронавирус, в том числе 11 021 экспресс-теста на антигены и 6 994 PCR — теста.
Ежедневная положительная выявляемость составила 2,2%, за последние 14 дней — 2,6%, за 7 дней — 2,4%.
На карантине находится 281 человек, в стационарах — 1 769, в клинических гостиницах — 228.
По состоянию на 19 февраля в Грузии было выявлено 388 новых случаев коронавируса, выздоровел 331 пациент.
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