

В Грузии выявлено 396 новых случаев коронавируса

20.02.2021 11:19





В Грузии за минувшие сутки выявлено 396 новых случаев коронавируса, выздоровело 469 инфицированных, 19 пациентов скончались. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



По настоящее время в Грузии с начала пандемии подтверждено 268 097 случаев коронавируса, общее количество выздоровевших составляет 261 066 человек, умерли — 3 425.



За последние 24 часа проведено 18 015 тестов на коронавирус, в том числе 11 021 экспресс-теста на антигены и 6 994 PCR — теста.



Ежедневная положительная выявляемость составила 2,2%, за последние 14 дней — 2,6%, за 7 дней — 2,4%.



На карантине находится 281 человек, в стационарах — 1 769, в клинических гостиницах — 228.



По состоянию на 19 февраля в Грузии было выявлено 388 новых случаев коронавируса, выздоровел 331 пациент.





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