

В Грузии от коронавируса умерли еще 19 пациентов

20.02.2021 14:20





В Грузии от коронавируса скончались еще 19 пациентов.



«За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 19 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 425 человек», - говорится в информации, которую распространяет администрация правительства.



В Грузии выявлено 396 новых случаев заражения коронавирусом. В стране за последние 24 часа проведено 18 015 тестов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





