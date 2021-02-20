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Дзюдоист Лаша Бекаури стал победителем турнира «Гранд Слэм» в Тель-Авиве
20.02.2021 22:11
Дзюдоист Лаша Бекаури стал победителем турнира «Гранд Слэм» (Большой шлем) в Тель-Авиве. В борьбе за золотую медаль в весовой категории 90 кг Лаша Бекаури победил выступающего от Испании Николоза Шеразадашвили и занял на турнире первое место.
В этой же весовой категории третье место занял Бека Гвиниашвили.
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