

В Грузии выявлено 258 новых случаев инфицирования коронавирусом

21.02.2021 11:45





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 9 653 теста, отсюда 4 697 на антигены 4 956 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 258 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 268 355.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 20 февраля, дневной показатель положительности составляет 2.67%, за последние 14 дней - 2.6%, а за 7 дней - 2.5%.



За последние сутки выздоровел 571 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 261 637.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 10 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 435 человек.



Из выявленных за сутки 258 новых случаев коронавируса 132 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 7, в Имеретии – 35, в Квемо Картли – 8, в Шида Картли – 16, в Гурии – 15, в Самегрело и Земо Сванетии – 19, в Кахетии – 16, в Мцхета-Мтианети – 3, в Самцхе-Джавахети – 5, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 2.



На данном этапе в Грузии 3 257 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 723 человека, в том числе в Тбилиси – 735, в Аджарии - 192, в Имерети – 404. Тяжелых пациентов – 344, в том числе в Тбилиси – 117, в Аджарии – 39, в Имеретии – 114. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 96 лиц, в том числе в Тбилиси – 61, в Аджарии – 9, в Имеретии – 9.



В клинических гостиницах находится 231 человек, в том числе в Тбилиси – 126, в Аджарии – 90, в Имеретии – 14. На дому лечатся 1 303 человека.



В карантинном пространстве 328 человек, в том числе в Тбилиси – 104, в Аджарии – 100.



На данном этапе на самоизоляции находятся 9 524 человека, из них в Тбилиси – 4 841, в Аджарии – 546, в Имеретии – 1 011.



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