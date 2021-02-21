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В Грузии от коронавируса умерли еще 10 человек
21.02.2021 12:30
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 10 новых случаев смерти от коронавируса.
Согласно информации, распространенной правительством Грузии, с начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 435 человек.
Как сообщается на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 9 653 теста, отсюда 4 697 на антигены 4 956 PCR.
В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 258 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 268 355.
Что касается показателя положительности, по состоянию на 20 февраля, дневной показатель положительности составляет 2.67%, за последние 14 дней - 2.6%, а за 7 дней - 2.5%.
За последние сутки выздоровел 571 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 261 637.
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