

Движение «Социальные взрыв» провело акцию протеста с требованием отмены антикоронавирусных ограничений

21.02.2021 20:31





Движение «Социальные взрыв» провело сегодня в Тбилиси акцию протеста с требованием отмены антикоронавирусных ограничений в Грузии и открытия экономики.



Протестующие заявляют, что частичного открытия страны недостаточно, а ограничения нужно полностью отменить.



Среди участников акции были представители горнолыжных курортов, транспортных компаний, туроператоры.



«Главное требование — немедленное открытие всех сфер. Мы готовы к строгим регуляциям. Каждый упущенный день является потерей для всех сфер. Наш план действий — максимальное информирование правительства, которое должно срочно открыть зимние курорты, так как остается всего около трех недель, и если не заработают канатки, то у многих людей возникнут серьезные проблемы», — сказал один из протестующих Гурам Гогишвили.





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