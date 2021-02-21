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Движение «Социальные взрыв» провело акцию протеста с требованием отмены антикоронавирусных ограничений
21.02.2021 20:31
Движение «Социальные взрыв» провело сегодня в Тбилиси акцию протеста с требованием отмены антикоронавирусных ограничений в Грузии и открытия экономики.
Протестующие заявляют, что частичного открытия страны недостаточно, а ограничения нужно полностью отменить.
Среди участников акции были представители горнолыжных курортов, транспортных компаний, туроператоры.
«Главное требование — немедленное открытие всех сфер. Мы готовы к строгим регуляциям. Каждый упущенный день является потерей для всех сфер. Наш план действий — максимальное информирование правительства, которое должно срочно открыть зимние курорты, так как остается всего около трех недель, и если не заработают канатки, то у многих людей возникнут серьезные проблемы», — сказал один из протестующих Гурам Гогишвили.
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