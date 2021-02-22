

В Тбилиси обновили автобусные маршруты

22.02.2021 12:23

Новости-Грузия



С понедельника, 22 февраля, в Тбилиси автобусы выйдут на несколько новых маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.



«В рамках транспортной реформы были внесены изменения в некоторые автобусные маршруты, а старые автобусы заменены на новые модели», — говорится в заявлении.



Маршрут №61 упразднен. Его заменили маршрутом №345 – от Квемо Поничала до района Багеби (Цкнетское шоссе, рядом с корпусом №2). Вместо улицы Котэ Абхази автобусы №345 будут ездить через площадь Европы по Левой Набережной в направлении улицы Бараташвили.



Еще один новый маршрут – №32 – соединит районы Глдани и Диди Дигоми. Автобусы №32 будут курсировать от улицы Омара Хизанишвили до улицы Деметре Тавдадебули в IV микрорайоне Диди Дигоми. В Глдани они будут ездить с улицы Хизанишвили на улицу Сараджишвили через Васадзе и Керчи.



В целом с 22 февраля жителей Тбилиси будут обслуживать 572 автобуса. Новые автобусы переведены на маршруты №3, №23, №43, №46, №52, №70, №72, №79 и №121.



Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации общественный транспорт в Тбилиси был остановлен с 28 ноября 2020 года по 8 февраля 2021 года. В настоящее время метро, автобусы и микроавтобусы обслуживают пассажиров только по будням и по сокращенному графику, до 21:00.



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