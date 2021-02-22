

В Грузии от коронавируса умерли еще 12 человек

22.02.2021 12:53





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 12 новых случаев смерти от коронавируса.



Согласно информации, распространенной правительством Грузии, с начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 447 человек.



Как сообщается на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 5 275 тестов. В результате проведенного тестирования выявлено 147 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.



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