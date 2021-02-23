

В Грузии выявили 493 новых случая коронавируса

23.02.2021 11:21





В Грузии выявили 493 новых случая коронавируса.



Информация об этом была опубликована на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За последние сутки 552 пациента вылечились от вируса, 10 человек стали жертвами COVID-19.



С начала пандемии в Грузии выявлено 268 995 случаев коронавируса, в том числе 262 796 человек выздоровели. Общее число летальных случаев — 3 457.



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