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В Грузии выявили 493 новых случая коронавируса


23.02.2021   11:21


В Грузии выявили 493 новых случая коронавируса.

Информация об этом была опубликована на специальном правительственном сайте stopcov.ge.

За последние сутки 552 пациента вылечились от вируса, 10 человек стали жертвами COVID-19.

С начала пандемии в Грузии выявлено 268 995 случаев коронавируса, в том числе 262 796 человек выздоровели. Общее число летальных случаев — 3 457.

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