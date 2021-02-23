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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли десять пациентов
23.02.2021 11:21
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли десять пациентов.
Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3457.
Сегодня выявлено 493 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 552 пациента.
22 февраля, в Грузии коронавирус подтвердился у 147 человек, выздоровели 607 человек, 12 умерли.
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