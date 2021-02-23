|
|
|
Собравшиеся у здания парламента Грузии участники акции перекрыли проспект Руставели
23.02.2021 17:38
Собравшиеся у здания парламента Грузии участники акции перекрыли проспект Руставели. Перекрытие дороги участники акции встретили овациями.
Напомним, что сегодня в 15:00 оппозиционные лидеры вместе с гражданами собрались у администрации правительства Грузии и опротестовали задержание председателя «Национального движения» Ники Мелия.
Для справки, что правоохранители задержали председателя «Национального движения» Нику Мелия. Спецоперация началась сегодня на рассвете. Он был арестован в центральном офисе «Национального движения». В рамках операции МВД использовало специальную технику и спецназ. Был пущен т.н. перцовый спрей, от которого пострадали находящиеся в офисе лица.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна