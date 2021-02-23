

Собравшиеся у здания парламента Грузии участники акции перекрыли проспект Руставели

23.02.2021 17:38





Собравшиеся у здания парламента Грузии участники акции перекрыли проспект Руставели. Перекрытие дороги участники акции встретили овациями.



Напомним, что сегодня в 15:00 оппозиционные лидеры вместе с гражданами собрались у администрации правительства Грузии и опротестовали задержание председателя «Национального движения» Ники Мелия.



Для справки, что правоохранители задержали председателя «Национального движения» Нику Мелия. Спецоперация началась сегодня на рассвете. Он был арестован в центральном офисе «Национального движения». В рамках операции МВД использовало специальную технику и спецназ. Был пущен т.н. перцовый спрей, от которого пострадали находящиеся в офисе лица.



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