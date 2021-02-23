

Обращение грузинских писателей и издателей в связи с арестом оппозиционного лидера

23.02.2021 19:25





Часть грузинских писателей и издателей обратились к международному сообществу, аккредитованным в Грузии дипломатическим представительствам и международным организациям, зарубежным коллегам и друзьям Грузии.



Заявление было отправлено от имени "Пен Центра" и "Ассоциации распространителей книг Грузии".



Писатели критикуют власть за арест лидера «Национального движения» Ники Мелия.



«Сегодняшняя власть Грузии вступило на путь диктаторского правления и после узурпации государственных институтов, начала преследование и аресты политических оппонентов. Мы глубоко убеждены, что такие процессы отдалят Грузию от пути демократического развития и предательство прозападного курса страны входит в интересы только нынешней российской власти, и осуществляется при их непосредственном участии.



Грузинские писатели и издатели обращаются ко всем вам, нашим друзьям и болельщикам с призывом осознать угрозу, с которой мы сталкиваемся, и еще раз выражаем нашу солидарность и поддержку нашей справедливой борьбе за свободу и независимость!», - говорится в заявлении.



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