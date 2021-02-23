|
|
|
Обращение грузинских писателей и издателей в связи с арестом оппозиционного лидера
23.02.2021 19:25
Часть грузинских писателей и издателей обратились к международному сообществу, аккредитованным в Грузии дипломатическим представительствам и международным организациям, зарубежным коллегам и друзьям Грузии.
Заявление было отправлено от имени "Пен Центра" и "Ассоциации распространителей книг Грузии".
Писатели критикуют власть за арест лидера «Национального движения» Ники Мелия.
«Сегодняшняя власть Грузии вступило на путь диктаторского правления и после узурпации государственных институтов, начала преследование и аресты политических оппонентов. Мы глубоко убеждены, что такие процессы отдалят Грузию от пути демократического развития и предательство прозападного курса страны входит в интересы только нынешней российской власти, и осуществляется при их непосредственном участии.
Грузинские писатели и издатели обращаются ко всем вам, нашим друзьям и болельщикам с призывом осознать угрозу, с которой мы сталкиваемся, и еще раз выражаем нашу солидарность и поддержку нашей справедливой борьбе за свободу и независимость!», - говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна