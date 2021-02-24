

Под эгидой Международной федерации лыжного спорта Бакуриани примет этапы Кубка мира

24.02.2021 10:50





Участники и организаторы Кубка мира по ски-кроссу уже находятся в Грузии. По данным министерства экономики, 51 спортсмен из девяти стран примет участие в соревнованиях высокого уровня, запланированных под эгидой Международной федерации лыжного спорта на 26-28 февраля, которые пройдут в Бакуриани.



Соревнования будут проводиться в строгом соответствии с ковид-протоколом, правилами и регуляциями, разработанными федерацией. Проведение турнира по горным видам спорта в Бакуриани в соответствии с ковид-протоколом поместит грузинский курорт в число горнолыжных курортов, где могут проводиться аналогичные спортивные соревнования высокого уровня.



На соревнованиях будет присутствовать директор по лыжным гонкам от Международной федерации лыжного спорта (FIS), австриец Клаус Вальднер.



В связи с тем, что Бакуриани закрыт для отдыхающих, этап Кубка мира пройдет без зрителей. Подобно Бакуриани, также без зрителей, аналогичные соревнования по горным видам спорта высокого ранга проводились на ведущих горных курортах Европы, которые закрыты для посетителей в зимний сезон 2021 года.





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