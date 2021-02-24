

Пенитенциарная служба предлагает Мелия купить телевизор в магазине при их учреждении

24.02.2021 12:37





Специальная пенитенциарная служба распространила заявление, в котором отмечается, что, как и любой другой заключенный, Ника Мелия сможет пользоваться телевизором после прохождения определенных технических процедур.



"23 февраля 2020 года Народный защитник Грузии Нино Ломджария сделала заявление для медиа после посещения обвиняемого Никанора Мелия в пенитенциарном учреждении, отметив, что у обвиняемого нет телевизора в камере. Она выразила надежду, что администрация пенитенциарного учреждения своевременно решит этот логистический вопрос.



В связи с этим, Специальная пенитенциарная служба поясняет, что обвиняемый Никанор Мелия, как и любой другой заключенный пенитенциарной системы, будет иметь право пользоваться телевизором, если он купит телевизор в магазине пенитенциарного учреждения. Любому заключенному, в том числе Никанору Мелия, после попадания в пенитенциарную систему, должна быть изготовлена банковская карта, с помощью которой он сможет расплачиваться в магазине пенитенциарного учреждения. Для этого администрация пенитенциарного учреждения предоставляет данные заключенного в банк в установленном порядке, что уже было сделано сегодня, а банковская карта будет изготовлена в течение нескольких дней, как происходит в случае с гражданским лицом вне тюрьмы. Необходимо пройти эту процедуру, чтобы обвиняемый смог купить телевизор», - отмечается в заявлении.



Напомним, Ника Мелия арестован. Председателя «Единого национального движения» из офиса партии вывел спецназ.



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