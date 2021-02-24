|
|
|
В Грузии выявлено 443 новых случая коронавируса, выздоровел 461 пациент
24.02.2021 12:53
В Грузии выявлено 443 новых случая коронавируса. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки от вируса в стране излечился 461 пациент, а 6 умерли.
С начала пандемии в Грузии выявлено 269 438 случаев коронавируса, в том числе 263 257 человек выздоровели. Общее количество скончавшихся — 3 463 человека.
За последние сутки в стране проведен 19 051 тест, в том числе экспресс-тест на антигены — 11825, ПЦР-тест — 7 226.
Ежедневный показатель положительности составляет 2,33 процента, за последние 14 дней — 23,6 процента, за последние 7 дней — 2,36 процента. 307 человек находятся в режиме карантина, 1600 — в стационаре под наблюдением, 193 — в ковид-гостинице.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна