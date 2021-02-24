

В Грузии выявлено 443 новых случая коронавируса, выздоровел 461 пациент

24.02.2021 12:53





В Грузии выявлено 443 новых случая коронавируса. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние сутки от вируса в стране излечился 461 пациент, а 6 умерли.



С начала пандемии в Грузии выявлено 269 438 случаев коронавируса, в том числе 263 257 человек выздоровели. Общее количество скончавшихся — 3 463 человека.



За последние сутки в стране проведен 19 051 тест, в том числе экспресс-тест на антигены — 11825, ПЦР-тест — 7 226.



Ежедневный показатель положительности составляет 2,33 процента, за последние 14 дней — 23,6 процента, за последние 7 дней — 2,36 процента. 307 человек находятся в режиме карантина, 1600 — в стационаре под наблюдением, 193 — в ковид-гостинице.





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