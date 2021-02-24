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Учебный процесс в вузах Грузии возобновится 15 марта
24.02.2021 14:55
Учебный процесс в вузах возобновится с 15 марта, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил после заседания Координационного совета.
Также, по словам Премьер-министра, с 15 марта обновятся школьные кружки.
«Высшие и профессиональные училища смогут с 1 марта восстановить клинико-практическую, лабораторную практику и проводить экзамены в недистанционном формате, а с 15 марта — восстановить учебный процесс в аудиториях, с 15 марта возобновятся и школьные кружки. Музеи и библиотеки возобновят свою деятельность с 1 марта, театры, спортивные клубы, профессиональные ансамбли смогут возобновить репетиции и тренировки с 15 марта, а театральные постановки и спортивные соревнования с участием зрителей будут полностью восстановлены с 1 апреля», — заявил Гарибашвили.
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