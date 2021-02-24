

В Грузии детские сады возобновят работу с 1 марта

24.02.2021 15:00





Согласно решению Координационного совета, частные и государственные детские сады возобновят работу 1 марта. Об этом заявил сегодня, 25 февраля, премьер-министр Иракли Гарибашвили.



По его словам, обязательным условием для открытия детских садов станет тестирование 20% сотрудников один раз в две недели.





Напомним, власти анонсировали постепенное снятие ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.



Ранее, 8 февраля по будням возобновилась работа муниципального транспорта в крупных городах и работа рынков. С 25 февраля возобновится работа междугороднего транспорта.



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