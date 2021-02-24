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Муниципальный транспорт будет работать и по выходным
24.02.2021 16:50
Согласно решению Межведомственного координационного совета, возглавляемого премьер-министром, муниципальный транспорт будет работать и по выходным.
В рамках плана поэтапной отмены ограничений, который премьер-министр Ираклий Гарибашвили представил на брифинге после сегодняшнего заседания Координационного совета, с завтрашнего дня, 25 февраля, будет запущен междугородный транспорт.
«Что касается регуляций для пассажиров, необходимость перемещаться в транспорте в маске остается в силе. В муниципальном транспорте по-прежнему будет запрещено включать систему отопления и охлаждения», — сказал Ираклий Гарибашвили.
Как отметил премьер-министр, выполнение введенных правил будет строго контролироваться.
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