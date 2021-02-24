

Муниципальный транспорт будет работать и по выходным

24.02.2021 16:50





Согласно решению Межведомственного координационного совета, возглавляемого премьер-министром, муниципальный транспорт будет работать и по выходным.



В рамках плана поэтапной отмены ограничений, который премьер-министр Ираклий Гарибашвили представил на брифинге после сегодняшнего заседания Координационного совета, с завтрашнего дня, 25 февраля, будет запущен междугородный транспорт.



«Что касается регуляций для пассажиров, необходимость перемещаться в транспорте в маске остается в силе. В муниципальном транспорте по-прежнему будет запрещено включать систему отопления и охлаждения», — сказал Ираклий Гарибашвили.



Как отметил премьер-министр, выполнение введенных правил будет строго контролироваться.



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