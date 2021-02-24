

В Бакуриани пройдут этапы Кубка мира по ски-кроссу

24.02.2021 18:24





В Бакуриани пройдут этапы Кубка мира по ски-кроссу — участники и организаторы соревнования уже находятся в Грузии. Об этом сегодня сообщает Общественное телевидение Грузии.



По данным министерства экономики, 51 спортсмен из девяти стран примет участие в соревнованиях высокого уровня, запланированных под эгидой Международной федерации лыжного спорта на 26-28 февраля.



Соревнования в Бакуриани будут проводиться в строгом соответствии с ковид-протоколом, правилами и регуляциями, разработанными федерацией.



На соревнованиях будет присутствовать директор по лыжным гонкам от Международной федерации лыжного спорта (FIS), австриец Клаус Вальднер.



В связи с тем, что Бакуриани закрыт для отдыхающих, этап Кубка мира пройдет без зрителей. Также, без зрителей, аналогичные соревнования по горным видам спорта высокого ранга проводились на ведущих горных курортах Европы, которые закрыты для посетителей в зимний сезон 2021 года.



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