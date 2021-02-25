

В Грузии выявлено 362 новых случая инфицирования коронавирусом

25.02.2021 15:35





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведен 22 501 тест, отсюда 13 718 на антигены и 8 783 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 362 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 269 800.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 24 февраля, дневной показатель положительности составляет 1.61%, за последние 14 дней - 2.28%, а за 7 дней - 2.25%.



За последние сутки выздоровел 470 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 263 727.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 12 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 475 человек.



Из выявленных за сутки 362 новых случая коронавируса 165 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 25, в Имеретии – 43, в Квемо Картли – 5, в Шида Картли – 33, в Гурии – 26, в Самегрело и Земо Сванетии – 36, в Кахетии – 18, в Мцхета-Мтианети – 0, в Самцхе-Джавахети – 2, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 9.



На данном этапе в Грузии 2 572 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 553 человека, в том числе в Тбилиси – 729, в Аджарии - 157, в Имерети – 309. Тяжелых пациентов – 289, в том числе в Тбилиси – 100, в Аджарии – 37, в Имеретии – 84. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 104 лица, в том числе в Тбилиси – 65, в Аджарии – 8, в Имеретии – 11.



В клинических гостиницах находятся 180 человек, в том числе в Тбилиси – 105, в Аджарии – 69, в Имеретии – 3. На дому лечатся 839 человек.



В карантинном пространстве 302 человека, в том числе в Тбилиси – 110, в Аджарии – 89.



На данном этапе на самоизоляции находятся 7 970 человек, из них в Тбилиси – 4 122, в Аджарии – 443, в Имеретии – 763.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





