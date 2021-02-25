

Хартия журналистской этики: Агрессивная риторика властей отражается на безопасности журналистов

25.02.2021 19:43





Хартия журналистской этики Грузии выступила с заявлением по поводу нападения на журналиста телеканала «Formula» Вахо Саная. Хартия осуждает насилие в отношении Саная и его семьи и призывает правительство обеспечить безопасность журналистов.



Кроме того, организация заявляет, что агрессивная риторика властей негативно отразилась на безопасности журналистов.



«Хартия журналистской этики Грузии осуждает насилие в отношении Вахо Саная и его семьи и считает, что произошедшее следует быстро и эффективно расследовать. Хартия призывает правительство обеспечить безопасность журналистов.



Хартия журналистской этики ранее не раз заявляла, что агрессивная риторика представителей власти в адрес журналистов негативно отразится на их безопасности.



Хартия призывает представителей власти прекратить разговоры о нормах, ограничивающих свободу слова и выражения, поддержать свободу СМИ и не подстрекать к нападениям на представителей СМИ своим агрессивным отношением», — говорится в заявлении.



Поздно ночью 25 февраля на журналиста телеканала «Formula» Вахо Саная напали трое человек. По словам самого журналиста, нападавшие были в нетрезвом состоянии. Он говорит, что получил травмы в области головы и разных частях тела. Он связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. МВД Грузии сообщает о задержании трех человек по этому делу.



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