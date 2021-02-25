

Мошенники обокрали норвежские и итальянские компании

25.02.2021 22:43





Тбилисский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы трех граждан Грузии, которые путем мошенничества присвоили деньги норвежских и итальянских компаний, говорится в сообщении на сайте Прокуратуры Грузии.



Представленными на судебном процессе доказательствами подтвердилось, что в марте-мае 2020 года обвиняемые учредили предприятия, названия которых были похожи на названия юридических лиц-нерезидентов, и открыли банковские счета в действующих в Грузии банках.



Члены преступной группы взломали электронную почту норвежских и итальянских компаний, изучили их бизнес-деятельность и изменили данные банковских счетов реальных компаний бизнес-партнеров, чтобы ввести их в заблуждение.



В результате, в мае 2020 года предназначенные для бизнес-деятельности деньги норвежских и итальянских компаний, вместо реальных получателей денег, зачислилась на банковские счета основанных в Грузии предприятий.



Ущерб норвежских и итальянских компаний составил более 470,4 тысячи лари (более 117,6 тысячи евро).



После снятия с банковских счетов, часть суммы была распределена между членами группировки по заранее согласованной процентной ставке.



Задержанным предъявили обвинение по статье "мошенничеств в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору".



По решению суда, норвежской компании вернули сумму в размере 304 721 лари (более 76,2 тысячи евро).





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