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В Грузии выявлено 337 новых случаев коронавируса
26.02.2021 11:04
В Грузии выявлено 337 новых случаев коронавируса. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние сутки в стране от вируса излечились 320 пациентов, 10 умерли.
С начала пандемии в Грузии выявлено 270 137 случаев коронавируса, в том числе 264 047 человек выздоровели. Общее количество скончавшихся — 3485 человек.
За последние сутки в стране проведено 25 436 тестов, в том числе экспресс-тест на антигены — 17 311, ПЦР-тест — 8 125.
Ежедневный показатель положительности составляет 1,32 процента, за последние 14 дней — 2,2 процента, за последние семь дней — 2,03 процента.
304 человека находятся в режиме карантина, 1 542 человека — в стационаре под наблюдением, 167 человек в ковидгостинице.
25 февраля в Грузии было выявлено 362 новых случая коронавируса, выздоровели 470 пациентов.
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