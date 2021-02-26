

В Грузии выявлено 337 новых случаев коронавируса

26.02.2021 11:04





В Грузии выявлено 337 новых случаев коронавируса. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние сутки в стране от вируса излечились 320 пациентов, 10 умерли.



С начала пандемии в Грузии выявлено 270 137 случаев коронавируса, в том числе 264 047 человек выздоровели. Общее количество скончавшихся — 3485 человек.



За последние сутки в стране проведено 25 436 тестов, в том числе экспресс-тест на антигены — 17 311, ПЦР-тест — 8 125.



Ежедневный показатель положительности составляет 1,32 процента, за последние 14 дней — 2,2 процента, за последние семь дней — 2,03 процента.



304 человека находятся в режиме карантина, 1 542 человека — в стационаре под наблюдением, 167 человек в ковидгостинице.



25 февраля в Грузии было выявлено 362 новых случая коронавируса, выздоровели 470 пациентов.





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