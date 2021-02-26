

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли десять пациентов

26.02.2021 11:06





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли десять пациентов.



Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3485.



Сегодня коронавирус подтвержден у 337 ​​человек в Грузии, и 320 пациентов выздоровели.



Вчера, 25 февраля, было выявлено 362 новых случая заражения COVID-19, 470 пациентов выздоровели, 12 умерли.





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