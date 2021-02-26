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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли десять пациентов


26.02.2021   11:06


За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли десять пациентов.

Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3485.

Сегодня коронавирус подтвержден у 337 ​​человек в Грузии, и 320 пациентов выздоровели.

Вчера, 25 февраля, было выявлено 362 новых случая заражения COVID-19, 470 пациентов выздоровели, 12 умерли.

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