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Представители СМИ в Батуми провели акцию в поддержку журналиста Вахо Саная
26.02.2021 12:27
В Батуми представители СМИ провели акцию в поддержку журналиста Вахо Саная. По словам участников акции солидарности, что любое насилие нужно осуждать.
«Мы, журналисты, собрались, чтобы выразить солидарность с нашим коллегой Вахо Саная. Насилие нужно осуждать в любой форме, ненависть не должна поощряться и оправдываться в любой форме. Мы ждем, как следственный орган отреагирует на этот факт», — заявил руководитель службы новостей TV 25 Сулхан Месхидзе.
Правоохранители задержали трех лиц за насилие, совершенное группой лиц в отношении журналиста «Формулы» Вахо Саная. Об этом говорится в информации, распространенной МВД Грузии.
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