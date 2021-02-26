

Прием заявок в Европейскую школу Восточного Партнерства в Тбилиси продлен до 15 марта

26.02.2021 14:43





Крайний срок приема заявок в Европейскую школу Восточного Партнерства в Грузии продлен до 15 марта. К участию приглашаются школьники в возрасте 16-17 лет, которые хотят расширить свои знания о Европе и ЕС. Они должны быть гражданами Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Республики Молдова или Украины.



Отобранным кандидатам ЕС предоставляет полные стипендии, покрывающие плату за обучение, размещение и питание на территории школы, поездку из Тбилиси домой, учебные материалы, а также полную медицинскую страховку.



Программа Европейской школы охватывает двухлетний довузовский курс обучения, который начнется в 2021-2022 учебном году. Она основана на академических стандартах лучших европейских школ. Студенты исследуют Европу, западные ценности, мультикультурализм, языки, историю и литературу.



В результате выпускники получат диплом международного бакалавра, признанный в более чем 2000 университетах и колледжах 75 стран мира.



В течение 2020 года Европейская школа соблюдала меры, принятые в связи с пандемией COVID-19. Как только школы в Грузии были закрыты, Европейская школа сразу же полностью переключилась на онлайн-обучение, успешно адаптировавшись к новым обстоятельствам. В настоящее время школа работает также в режиме онлайн, но будет готова вернуться к очному обучению в любом формате.



Подать заявку можно через веб-сайт: www.eapeuropeanschool.eu до 15 марта 2021 года, 12:00 по грузинскому времени (UTC +4:00). Процесс отбора будет включать в себя письменные тесты через онлайн-платформу Zoom и собеседования с предварительно отобранными кандидатами. Список кандидатов, успешно зачисленных на 2021-2022 учебный год будет объявлен к концу мая 2021 года.



По всем вопросам пишите на euscholarship@eapeuropeanschool.eu или звоните по телефону: + 995 32 225 70 06 (стационарный).



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