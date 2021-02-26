

Регистрация к Единым национальным экзаменам в Грузии начнется с 1 марта

26.02.2021 15:04





По заявлению руководителя Национального центра оценок и экзаменов Софио Горгодзе, регистрация к Единым национальным экзаменам начнется 1 марта и продлится до 31 марта включительно. Как отметила она на сегодняшнем брифинге, регистрация будет проходить только в электронном виде на сайте Национального центра оценок и экзаменов - online.naec.ge. По ее словам, процесс регистрации абитуриентов и в этом году будет проходить в несколько этапов.



«С 1 по 31 марта включительно будет проводиться регистрация к следующим экзаменам - Единые национальные экзамены, грантовый конкурс для студентов, общий магистерский экзамен, экзамен по предметам и профессиональным навыкам учителей, экзамен специальных старших учителей, который в этом году впервые будет предложен Национальным центром оценок специальным учителям-практикам, а также желающим преподавать.



Что касается процесса регистрации, то он будет проходить только онлайн. online.naec.ge - это веб-страница, на которой аппликанты должны войти для регистрации. К вниманию абитуриентов хочу сказать, что Национальный центр оценок и экзаменов опубликовал справочник для абитуриентов. Это тот важнейший документ, с которым абитуриенты должны внимательно ознакомиться. Справочник доступен в электронном виде на нашем веб-сайте. В нем изложены те экзаменационные процедуры, которые необходимо учитывать.



Кроме того, как известно, часть учителей-практиков была зарегистрирована в прошлом году, но их экзамен был отложен. Соответственно, тем учителям, которые были зарегистрированы к экзамену, регистрироваться больше не требуется. У них есть возможность войти на эту страницу и изменить регистрационные данные, например, некоторые учителя могут пожелать сменить предмет. Вся информация, которая может понадобиться учителям и абитуриентам, размещена на нашем сайте.



Процесс регистрации с 1 по 31 марта является для абитуриентов первым этапом, те, кто успешно зарегистрируется в этот период, смогут внести определенные изменения до 15 апреля включительно. Конкретнее, это касается изменения предмета или языка», - сообщила Горгодзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





