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Протестующие установили палатки на проезжей части проспекта Руставели
26.02.2021 18:18
В Тбилиси на проспекте Руставели участники акции поддержки Ники Мелия установили палатки на проезжей части проспекта.
Находившиеся на месте представители МВД Грузии заявили, что протестующие должны убрать палатки с проезжей части на тротуар, поскольку они мешают автомобильному движению.
Акция поддержки задержанного оппозиционера Ники Мелия проходит у здания парламента на проспекте Руставели. В ней принимают участие различные оппозиционные партии и их сторонники. В настоящее время акция продолжается, протестующие обустроили сцену для выступлений.
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