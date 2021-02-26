

Протестующие установили палатки на проезжей части проспекта Руставели

26.02.2021 18:18





В Тбилиси на проспекте Руставели участники акции поддержки Ники Мелия установили палатки на проезжей части проспекта.



Находившиеся на месте представители МВД Грузии заявили, что протестующие должны убрать палатки с проезжей части на тротуар, поскольку они мешают автомобильному движению.



Акция поддержки задержанного оппозиционера Ники Мелия проходит у здания парламента на проспекте Руставели. В ней принимают участие различные оппозиционные партии и их сторонники. В настоящее время акция продолжается, протестующие обустроили сцену для выступлений.



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