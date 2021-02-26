

Суд обязал Media Academy предоставить информацию IDFI

26.02.2021 21:49





Тбилисский городской суд обязал Media Academy предоставить публичную информацию, запрошенную Институтом развития свободы информации [IDFI] год назад. Об этом сообщает IDFI.



В заявлении говорится, что в прошлом году IDFI запросила различную информацию, включая список сотрудников Media Academy и копии правовых актов, определяющих функции различных организаций, работающих в ней, а также финансовую информацию.



IDFI поясняет, что Media Academy, созданная Национальной Комиссией по коммуникациям для повышения медиаграмотности, отказалась предоставить IDFI вышеуказанную информацию. В заявлении говорится, что Media Academy в качестве причины непредоставления информации назвала тот факт, что это она не является административным органом:



24 января 2020 года IDFI запросил различную общедоступную информацию от Media Academy, включая список сотрудников Media Academy, копии правовых актов, определяющих функции Medialab, Media Criticism и Media School в Media Academy. Осуществленные мероприятия с указанием затрат, их бюджета и др. Однако Media Academy отказалась предоставить информацию на том основании, что она не является административным органом ни в организационно-правовом, ни в функциональном смысле», — говорится в заявлении.



IDFI поясняет, что Media Academy была создана для осуществления полномочий, предусмотренных законом Национальной комиссии по коммуникациям, и финансируется из бюджета административного органа.



«IDFI считает, что Media Academy должена соответствовать стандартам прозрачности, установленным законом, и требованиям, установленным законом для государственных учреждений», — говорится в заявлении.



IDFI обратилась в Национальную комиссию по коммуникациям с жалобой на отказ Media Academy в предоставлении публичной информации, поскольку она является учредителем и руководителем этой организации, перед которыми подотчетна Media Academy.



По данным IDFI, несмотря на то, что согласно уставу Медиа Академии, Комиссия определяет основные направления своей деятельности, составляет стратегический план развития и утверждает ее бюджет, штатное расписание и организационную структуру, а также председатель Комиссия все же отказалась рассматривать административную жалобу.



«7 апреля 2020 года IDFI подала иск против Media Academy и потребовала от ответчика предоставить публичную информацию в соответствии с письмом от 24 января 2020 года», — пишет IDFI.



По информации IDFI, 25 февраля 2021 года Тбилисский городской суд удовлетворил иск организации и поручил ответчику [Media Academy] предоставить запрашиваемую информацию в IDFI.



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