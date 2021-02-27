

За сутки в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов

27.02.2021 11:40





14 пациентов умерли от коронавируса в Грузии за последние 24 часа.



Информация об этом опубликована на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



Общее количество смертей от коронавируса в стране с начала пандемии — 3 499.



Сегодня в Грузии коронавирус подтвердился у 373 человек, выздоровели 542 пациента.



Вчера, 26 февраля, было выявлено 337 новых случаев заражения Covid-19, 320 пациентов выздоровели, 10 умерли.





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