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За сутки в Грузии от коронавируса умерли 14 пациентов
27.02.2021 11:40
14 пациентов умерли от коронавируса в Грузии за последние 24 часа.
Информация об этом опубликована на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
Общее количество смертей от коронавируса в стране с начала пандемии — 3 499.
Сегодня в Грузии коронавирус подтвердился у 373 человек, выздоровели 542 пациента.
Вчера, 26 февраля, было выявлено 337 новых случаев заражения Covid-19, 320 пациентов выздоровели, 10 умерли.
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