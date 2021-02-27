

В Грузии выявлено 373 новых случая коронавируса

27.02.2021 11:42





В Грузии за минувшие сутки выявлено 373 новых случая коронавируса, выздоровели 542 пациента, скончались 14 человек. Информация опубликована на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



Итого: с начала пандемии в стране зарегистрировано 270 510 случаев коронавируса, в том числе 264 589 человек выздоровели, умерли — 3 499 инфицированных.



За последние 24 часа в стране было проведено 34 933 теста, в том числе 23 966 экспресс-теста на антигены и 10 967 PCR-теста.



Ежедневная позитивная выявляемость составляет 1,07 процента, за последние 14 дней — 2,07 процента, за семь дней — 1,76 процента.



На карантине находится 332 человека, в стационарах — 1 481, в клинических гостиницах — 164.



По состоянию на 26 февраля в Грузии было выявлено 337 новых случаев коронавируса, выздоровели 320 пациентов.





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