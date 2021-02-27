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На текущей неделе в Грузии коронавирус диагностирован у 0,03% учеников и 0,1% школьного персонала
27.02.2021 14:55
В результате интенсивного мониторинга и обязательного тестирования в течение текущей недели в масштабе Грузии коронавирус подтвержден у 0,1% учителей и административного персонала школ и у 0,03% учеников, сообщает пресс-служба Минобразования Грузии.
По информации ведомства, на основании заявления родителей или случаев выявления коронавируса, на этой неделе по всей стране образовательный процесс переведен на дистанционный режим полностью в 11 школах и 109 отдельных классах.
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