

Представители СМИ и гражданского общества призывают власти Грузии позаботиться о безопасности журналистов

27.02.2021 19:03





Представители различных грузинских СМИ и гражданского общества приняли манифест, призвав власти позаботится о том, чтобы работа журналистов была безопасной. Обращение было подписано сегодня в студии новостей телеканала «Формула».



В нем отмечается, что за последний год ситуация в грузинской медиасреде очень ухудшилась. Авторы считают, что ответственность за это несет правящая партия «Грузинская мечта».



«Участились случаи нападения на журналистов – словесные или физические. Государство не обеспечивает безопасность журналистов. Высокопоставленные чиновники правящей партии отвечают на критические вопросы СМИ агрессией, бойкотом, прибегая к языку ненависти.



Государственная пропагандистская машина окрестила критические СМИ политическими оппонентами и способствует эскалации нетерпимости в их адрес. В политически поляризованном обществе такое отношение к СМИ поощряет очередные нападки. Одновременно продолжаются политически мотивированные судебные дела против представителей СМИ. Орган регулирования вещания политизирован и пытается установить цензуру», — сказано в обращении.



Представители СМИ и гражданского общества призывают правительство «Грузинской мечты»:



- Провести оперативное расследование всех фактов нападения на журналистов и информировать общественность;

- Прекратить политически мотивированные дела против представителей СМИ;

- Прекратить агрессивную риторику по отношению к представителям СМИ;

- Прекратить бойкот критических СМИ и восстановить деловые отношения со СМИ;

- Прекратите использовать Национальную комиссию по регулированию коммуникаций Грузии в политических целях.



«Мы считаем, что выполнение этих требований поможет уменьшить поляризацию в обществе, ослабить напряженность и улучшить медиасреду», — говорится в манифесте.



О проблеме безопасности представителей СМИ в Грузии стали активно говорить после нападения на журналиста телеканала «Формула» Вахо Саная. В центре Тбилиси трое неизвестных напали на него в ночь на 24 февраля, когда он возвращался домой со своей семьей. После осмотра выяснилось, что журналист получил сотрясение мозга.



Нападение осудили НПО и СМИ, оппозиционные партии и члены правительства Грузии. Предварительное расследование подтвердило, что преступление было совершено по мотиву нетерпимости, из-за профессиональной деятельности Саная.



Трое нападавших, задержанных на месте, обвиняются в преследовании, угрозах и насилии. По решению Тбилисского городского суда, накануне все трое были отправлены в заключение до окончания следствия. В случае признания вины по всем пунктам обвинения каждому грозит до трех лет лишения свободы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





