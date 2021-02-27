

В Кутаиси продолжают протестовать из-за повышения цен на автомобильное топливо

27.02.2021 19:04

"Новости-Грузия"



Очередная протестная акция из-за повышения цен на автомобильное топливо прошла сегодня в Кутаиси.



Жители Имерети устроили автошествие по центральным улицам города. Они глушили свои машины на автозаправочных станциях и начинали сигналить, блокируя таким образом АЗС.



Участники акции указали, что рост цен на бензин касается каждого гражданина, поскольку он неизбежно приводит к подорожанию продуктов питания и многих услуг.



«В Кутаиси цены на топливо растут ежедневно. Передвигаться на машинах, содержать автомобиль в таких условиях невозможно. Мы требуем, чтобы топливо подешевело. Государство должно контролировать, что происходит», — сказал один из участников акции в комментарии агентству KutaisiPost.



Протестующие требуют, чтобы члены правительства встретились с представителями топливного сектора и согласовали конкретные шаги для стабилизации цен. Они дали властям два дня. Автовладельцы обещают перекрыть центральную магистраль Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, если их требования проигнорируют. При этом они предупреждают, что к протесту присоединятся также водители из Тбилиси и Батуми.



Предупредительная протестная акция из-за повышения цен на бензин прошла в Кутаиси 21 февраля. Аналогичные митинги тогда состоялись в Батуми и Кутаиси.



На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: бензин супер — 2,68-2,97 лари за литр, премиум — 2,55-2,63 лари за литр, регуляр — 2,37-2,42 лари за литр, евро дизель — 2,43-2,57 лари за литр.



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