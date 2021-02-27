

За неделю в Грузии на дистанционку ушли 11 школ и 109 отдельных классов

27.02.2021 19:07

"Новости-Грузия"



За последнюю неделю в Грузии 11 школ и 109 отдельных классов перешли на дистанционный режим обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.



Школьники уходят на «дистанционку» по просьбе родителей или же после обнаружения случаев коронавируса.



За отчетный период Covid-19 подтвердился у 0,03% учащихся школ страны. Что касается учителей и административного персонала школ, здесь заболеваемость за последние семь дней составила 0,1%.



В министерстве отмечают, что обязательное тестирование учителей активно проводится по всей стране в соответствии с протоколом, разработанным с министерством здравоохранения. Раз в неделю проверяют как минимум 20% сотрудников школ.



Одновременно представители Минобразования и районных ресурс-центров проводят в школах мониторинг. В ведомстве утверждают, что нормы безопасности в государственных и частных школах страны соблюдаются максимально, и недочеты фиксируются крайне редко.



В случае подтверждения Covid-19 у школьников или учителей, в образовательных учреждениях будут применять точечные ограничения – на дистанционное обучение перейдет либо вся школа, либо конкретный класс.



С 15 февраля в Грузии полностью возобновилось очное обучение в школах. В классы смоли вернуться учащиеся образовательных учреждений в Кутаиси, Рустави и Тбилиси. На две недели раньше, с 1 февраля, занятия также начались в школах Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





