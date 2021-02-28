

За сутки в Грузии выявлено 248 новых случаев коронавируса, выздоровели 525 инфицированных

28.02.2021 11:14





За сутки в Грузии выявлено 248 новых случаев коронавируса, выздоровели 525 инфицированных, скончались 11 человек. Информация об этом опубликована на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



С начала пандемии в стране зарегистрировано 270 758 случаев коронавируса, из них выздоровели 265 114 инфицированных, умерли — 3 510 человек.



За последние сутки в стране проведено 27 885 тестов, в том числе 18 814 экспресс-теста на антигены и 9 071 PCR-теста.



Ежедневная позитивная выявляемость составляет 0,89 процента, за последние 14 дней — 1,96 процента, за семь дней — 1,55 процента.



На карантине находятся 323 человека, в стационарах — 1 472, в клинических гостиницах — 171 пациент.



По состоянию на 27 февраля в Грузии было выявлено 373 новых случая коронавируса, 542 пациента выздоровели.





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