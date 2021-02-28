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В Грузии от коронавируса умерли еще 11 человек
28.02.2021 11:15
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 11 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандеми по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 510 человек.
Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 27 885 тестов, отсюда 18 814 на антигены и 9 071 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 248 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 270 758.
Что касается показателя положительности, по состоянию на 27 февраля, дневной показатель положительности составляет 0.89%, за последние 14 дней - 1.96%, а за 7 дней - 1.55%.
За последние сутки выздоровели 525 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 265 114.
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