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В Кутаиси проходит митинг против строительства Намахванской ГЭС
28.02.2021 14:09
На 126-й день протеста жителей ущелья Риони акция на один день переместилась из села Намохвани в Кутаиси. Протестующие собрались на центральной площади города.
К акции протеста присоединились граждане из разных регионов страны. Они прибыли в Кутаиси, чтобы выразить поддержку защитникам ущелья Риони.
Требования протестующих остались прежними. Они требуют от правительства Грузии расторгнуть договор с турецкой компанией «Энка», а от самой компании — покинуть ущелье Риони.
Напоминаем, что население ущелья Риони уже 126 дней протестует против планов строительства каскада Намахванской ГЭС.
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