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В Гори автомобилисты опротестовали повышение цены на топливо
28.02.2021 16:28
Автовладельцы и таксисты провели акцию в Гори.
Участники акции опротестовали рост цен на топливо и призвали правительство к реагированию.
«Мы протестуем против повышения цен на топливо. Для водителей это уже очень проблематично. Естественно, контроль за этим в руках государства. Мы возлагаем ответственность на компании-импортёров топлива», — сказал один из протестующих.
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