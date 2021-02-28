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В Гори автомобилисты опротестовали повышение цены на топливо


28.02.2021   16:28


Автовладельцы и таксисты провели акцию в Гори.

Участники акции опротестовали рост цен на топливо и призвали правительство к реагированию.

«Мы протестуем против повышения цен на топливо. Для водителей это уже очень проблематично. Естественно, контроль за этим в руках государства. Мы возлагаем ответственность на компании-импортёров топлива», — сказал один из протестующих.

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