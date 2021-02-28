

В Гори автомобилисты опротестовали повышение цены на топливо

28.02.2021 16:28





Автовладельцы и таксисты провели акцию в Гори.



Участники акции опротестовали рост цен на топливо и призвали правительство к реагированию.



«Мы протестуем против повышения цен на топливо. Для водителей это уже очень проблематично. Естественно, контроль за этим в руках государства. Мы возлагаем ответственность на компании-импортёров топлива», — сказал один из протестующих.





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