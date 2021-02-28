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С завтрашнего дня начнется регистрация к Единым национальным экзаменам


28.02.2021   21:32


Регистрация к Единым национальным экзаменам, грантовому конкурсу для студентов, общему магистерскому экзамену, экзамену специальных старших учителей, а также экзамену по предметам и для подтверждения предметной и профессиональной компетенции начнется в 10:00 первого марта и продлится до 18:00 31 марта.

Регистрация будет проходить только в электронном виде на сайте Национального центра оценок и экзаменов - online.naec.ge.

Национальный центр оценок и экзаменов издал электронный справочник для абитуриентов 2021 года. Справочник содержит таблицу с данными о высших учебных заведениях, коэффициентами, присвоенными каждому экзамену, установленный порог компетенции, стоимость обучения и другие детали. Справочнииик также содержит информацию, связанную с экзаменами.

Процесс регистрации абитуриентов и в этом году будет проходить в несколько этапов. На первом этапе регистрации абитуриенту необходимо ввести личные данные, выбрать город для сдачи экзаменов и экзаменационные предметы. Абитуриенты могут изменить или добавить предмет, а также изменить язык экзаменов до 18:00 15 апреля.

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