

С завтрашнего дня начнется регистрация к Единым национальным экзаменам

28.02.2021 21:32





Регистрация к Единым национальным экзаменам, грантовому конкурсу для студентов, общему магистерскому экзамену, экзамену специальных старших учителей, а также экзамену по предметам и для подтверждения предметной и профессиональной компетенции начнется в 10:00 первого марта и продлится до 18:00 31 марта.



Регистрация будет проходить только в электронном виде на сайте Национального центра оценок и экзаменов - online.naec.ge.



Национальный центр оценок и экзаменов издал электронный справочник для абитуриентов 2021 года. Справочник содержит таблицу с данными о высших учебных заведениях, коэффициентами, присвоенными каждому экзамену, установленный порог компетенции, стоимость обучения и другие детали. Справочнииик также содержит информацию, связанную с экзаменами.



Процесс регистрации абитуриентов и в этом году будет проходить в несколько этапов. На первом этапе регистрации абитуриенту необходимо ввести личные данные, выбрать город для сдачи экзаменов и экзаменационные предметы. Абитуриенты могут изменить или добавить предмет, а также изменить язык экзаменов до 18:00 15 апреля.



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