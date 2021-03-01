

В Грузии выявлено 160 новых случаев коронавируса, 409 пациентов выздоровели

01.03.2021 12:37





В Грузии выявлено 160 новых случаев коронавируса.



Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge. За последние сутки в стране от вируса вылечились 409 пациентов в стране, 10 умерли.



С начала пандемии в Грузии выявлено 270 918 случаев коронавируса, в том числе 265523 человек выздоровели. Общее количество скончавшихся — 3520 человек.



За последние сутки в стране было проведено 17 947 тестов, в том числе экспресс-тестов на антиген — 13244, ПЦР-тестов — 4703.



253 человека находятся в режиме карантина, 1510 человек — в стационаре под наблюдением, 154 человека — в ковид-гостинице.



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