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В Грузии выявлено 160 новых случаев коронавируса, 409 пациентов выздоровели
01.03.2021 12:37
В Грузии выявлено 160 новых случаев коронавируса.
Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge. За последние сутки в стране от вируса вылечились 409 пациентов в стране, 10 умерли.
С начала пандемии в Грузии выявлено 270 918 случаев коронавируса, в том числе 265523 человек выздоровели. Общее количество скончавшихся — 3520 человек.
За последние сутки в стране было проведено 17 947 тестов, в том числе экспресс-тестов на антиген — 13244, ПЦР-тестов — 4703.
253 человека находятся в режиме карантина, 1510 человек — в стационаре под наблюдением, 154 человека — в ковид-гостинице.
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