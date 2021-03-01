

Первый день работы детсадов в Батуми: отсутствовали 54% детей

01.03.2021 14:07





Сегодня, 1 марта, возобновилась работа в детских садах Грузии. Как сообщили изданию «Батумелеби» в Объединении детских садов, в Батуми (столица АР Аджария) в первый день работы отсутствовали 54% детей.



«В Батуми прописано 8 тысяч детей, сегодня пришло всего 3,766 детей», — рассказали нам в организации.



По закону, если ребенок не посещал детский сад в течение десяти дней, администрация имеет право исключить ребенка, хотя во время пандемии это правило не действует.



Что касается протокола, то, как говорит заведующая Детского сада №3 в Батуми Нана Тедорадзе, все рекомендации по охране здоровья соблюдаются.



«Из 280 детей сегодня привели 125 детей. Не потому, что их родители не хотят приводить, просто мы делаем это постепенно. Поскольку в первый день, родитель не может войти в здание, и когда ребенок впервые приходит в детский сад, он может начать плакать. Для того что бы как дети, так и родители не беспокоились, мы принимаем детей поэтапно. Сегодня по 15 детей из всех групп, завтра добавлю по пять детей, потом еще по пять и постепенно, к концу недели, все привыкнут», — сказала Нана Тедорадзе.



Она также сообщила, что соблюдение дистанции между детьми не предусмотрено рекомендациями по здоровью, хотя они смогут сохранять дистанцию между группами.



«Раньше, дети во время обеда сидели в одной стороне. На этот раз будут также продезинфицированы столы стоящие и в игровых углах и мы будем переводить детей к этим столам во время обеда. Дезинфекция игрушек проводится каждый вечер, нам доставили очень хороший раствор, у нас такого раствора раньше не было, этим раствором обрабатывают вымытые игрушки. Раствор безопасен для здоровья », — сказала Тедорадзе.



Что касается вентиляции помещений, то, по словам Тедорадзе, поскольку на данном этапе холодно, они стараются при вентиляции помещений использовать холлы здания. «В здании два больших зала, и мы можем держать детей в холле на полчаса, проветривая комнаты», — говорит директор.



По ее словам, на данном этапе больше приходит детей дошкольного возраста: «Мы хотим максимально использовать эти три месяца, чтобы эти дети не пошли в школу совершенно неподготовленными», — сказала она.



«Батумелеби» также побеседовало с заведующей Детским садом №14 Экой Кицмаришвили. Сегодня в детский сад заявлено 89 детей из 210 детей. По словам Кицмаришвили, некоторые родители опасаются коронавируса и не хотят отдавать ребенка в детский сад.



«У них есть право не приводить ребенка. Мы не исключаем детей, но стараемся учесть все рекомендации и предложить безопасную среду », — сказала Кицмаришвили.



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