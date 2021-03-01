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Тенгиз Церцвадзе: Мы удовлетворили все критерии, им не хватает вакцины
01.03.2021 17:42
«Причина отсрочки доставки вакцины заключалась не в том, что наша сторона не соответствовала каким-либо критериям, это у них не было достаточного количества вакцин», - сказал Report.ge генеральный директор инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
По словам Церцвадзе, Covax признает, что у него нет необходимого количества вакцин. Хотя врач считает, что это не трагедия, потому что во время столь важных переговоров всегда возможна 2-3-недельная отсрочка.
«Координационный совет страны, руководство страны и министерство здравоохранения несут ответственность за вакцинацию. Я не могу сказать вам, какие дополнительные критерии не были выполнены для получения вакцины, но я знаю, что общение продолжалось очень долго», - сказал Тенгиз Церцвадзе.
Напомним, что, по данным компании «Pfizer», в конце февраля были произведены преждевременные поставки в страны, которые уже соответствовали критериям, приведенным в совместном заявлении. Дополнительная информация о первых доставках вакцины будет объявлена всем участникам в ближайшие дни.
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