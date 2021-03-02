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В Грузии выявлен 461 новый случай коронавируса


02.03.2021   11:14


В Грузии выявлен 461 новый случай коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.

За последние 24 часа в стране выздоровели 163 человека. 12 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.

За последние 24 часа в стране было проведено 22 900 тестов, в том числе 16 895 — экспресс-тестов на антигены и 6 005 — ПЦР-тестов.

Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 2,01%, за последние 14 дней — 1,78%, за последние семь дней — 1,4%.

Всего в Грузии выявлено 271 379 случаев заражения коронавирусом, из которых 265 686 человек выздоровели и 3532 скончались.

237 человек находятся в режиме карантине, 1471 человек — под наблюдением в стационаре, 149 человек — в ковид-гостинице.

1 марта в Грузии было выявлено 160 новых случаев коронавируса, выздоровели 409 пациентов.

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