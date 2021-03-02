

В Грузии выявлен 461 новый случай инфицирования коронавирусом

02.03.2021 13:19





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 22 900 тестов, отсюда 16 895 на антигены и 6 005 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлен 461 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 271 379.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 1 марта, дневной показатель положительности составляет 2.01 %, за последние 14 дней - 1.78 %, а за 7 дней - 1.4%.



За последние сутки выздоровели 163 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 265 686.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 12 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 532 человека.



Из выявленных за сутки 461 нового случая коронавируса 250 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 7, в Имеретии – 57, в Квемо Картли – 12, в Шида Картли – 35, в Гурии – 30, в Самегрело и Земо Сванетии – 30, в Кахетии – 29, в Мцхета-Мтианети – 6, в Самцхе-Джавахети – 2, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 3.



На данном этапе в Грузии 2 135 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 471 человек, в том числе в Тбилиси – 692, в Аджарии - 177, в Имерети – 276. Тяжелых пациентов – 247, в том числе в Тбилиси – 97, в Аджарии – 30, в Имеретии – 69. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 102 лица, в том числе в Тбилиси – 70, в Аджарии – 4, в Имеретии – 12.



В клинических гостиницах находится 149 человек, в том числе в Тбилиси – 101, в Аджарии – 36, в Имеретии – 9. На дому лечатся 515 человек.



В карантинном пространстве 237 человек, в том числе в Тбилиси – 103, в Аджарии – 26.



На данном этапе на самоизоляции находятся 6 497 человек, из них в Тбилиси – 3 089, в Аджарии – 394, в Имеретии – 688.



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